お笑いコンビ・海原やすよともこがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「やすとものいたって真剣です」が９日放送され、「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」初代王者のギャロップ・林健がゲスト出演した。

林は永野ととろサーモン・久保田かずのぶを相手に悩み相談。永野からは「テレビのおもちゃにならずに、感情を出していけばいい。本意じゃない企画はやる必要がない」とアドバイスを受けるも、真面目すぎる性格もあって「それは怖いんですよね。何にもオファーが来なくなりそう」と及び腰になった。

久保田が若手時代にロケを途中放棄したという武勇伝にも、林はあ然。久保田は「とんねるずさんの番組で、若手芸人が１０〜１５人。キャラクターの人が多かった中で、俺がエビソードトークしても笑わないし、違う空気になるんですよ」と回想。「頭来て、帰ったろうと思って。次、バスに乗って（ロケ先の）お店行く予定やったんですけど、『帰ります』って。そしたらスタッフが、バスの側面たたいて『何がしたいんだ』と言ってました」と平然と振り返った。

感情をさらけ出しすぎる久保田の行動に、林は「ホントに自分と真逆すぎて。どうやって勝つねん？こんな人に」と白旗だった。