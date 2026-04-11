プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演と製作総指揮を手掛けるアイスショー「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」が１１日、故郷・宮城のセキスイハイムスー、パーアリーナで開幕。立ち見が出るほどの７０００人の観客を魅了した。

プロ転向後のプログラム「ＭＥＧＡＬＯＶＡＮＩＡ」、「Ｍａｓｓ Ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ―Ｒｅｌｏａｄ―」らに加え、２０１８―１９年シーズンから２季に渡って滑ったショートプログラム（ＳＰ）「Ｏｔｏｎａｌ（秋によせて）」を披露。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めた。

その後は「鶏と蛇と豚」、「あの夏へ」から「Ｕｔａｉ ＩＶ〜Ｒｅａｗａｋｅｎｉｎｇ〜」へ。フィニッシュポーズを取ったところで、あの曲が流れた。会場はさらにヒートアップ。代表曲「ＳＥＩＭＥＩ」のコレオシークエンスを黄金色の「Ｕｔａｉ」の衣装で演じ上げた。

２０２２年７月のプロ転向後、羽生さん自身が紡ぐ壮大な物語を氷上で表現してきた。２３年２月の東京ドーム公演「ＧＩＦＴ」で「ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ」はスタート。第２弾「ＲＥ＿ＰＲＡＹ」で「生きること」について、第３弾「Ｅｃｈｏｅｓ ｏｆ Ｌｉｆｅ」で自身の「命」という問いに対しての物語とプログラムを披露し、新しい世界を作り出してきた。今回は、１年２か月ぶりの開催。