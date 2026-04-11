◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）は同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）と激突。4回終了後の公開判定では1−0でリードした。

負けられない再起戦で初回からいい動きを見せた“神童”。初回から強烈なボディーで相手を吹き飛ばして会場を大きく沸かせた。2回には強烈なカウンターでエストラダの動きを止める場面もあった。会場から大天心コールも起こった。4回にはノーモーションの右で相手を吹き飛ばした。

4回終了後の公開採点では2者が38−38、1者が39−37でリードした。

公式戦初黒星から約4カ月半。連敗は許されない「崖っぷち」のリングで“神童”が世界3階級制覇を見据えるレジェンド相手を迎え撃った。

敗戦を機に練習環境も見つめ直した。キックボクサー時代にボクシングの指導を受けていた、元帝拳ジムトレーナーで現GLOVESジム会長の葛西裕一氏とタッグを再結成。キック時代の動きや距離感を参考にしながら、同氏からは新必殺技「10センチの爆弾」を伝授された。課題としてきた接近戦克服へショートパンチを習得。スパーリングではあえて近い距離で足を止めて打ち合うなど、弱点と向き合ってきた。