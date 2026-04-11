B1残り9試合時点の“仮想”CS組み合わせ…群馬が千葉J抜き東2位浮上、ワイルドカードも入れ替わる
4月11日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第31節GAME1が行われた。東地区2位が入れ替わったほか、ワイルドカード1位の座も入れ替わり、チャンピオンシップシード順に動きがあった。
東地区は、首位の宇都宮ブレックスが地区優勝へ前進した一方で、2位以下の上位争いに大きな動きがあった。前節終了時点で東地区2位につけていた千葉ジェッツがホームで滋賀レイクスに手痛い逆転負け。一時16点リードしていたが、第4クォーターだけで10－29と圧倒され痛恨の黒星を喫した。他会場ではライバルたちが白星を挙げており、東地区3位に後退。CS出場権争いでもワイルドカードに回る格好となった。
［写真］＝B.LEAGUE
そんな千葉Jと入れ替わる形で東地区2位に浮上したのが群馬クレインサンダーズだ。この日はホームで川崎ブレイブサンダースに97－77で快勝。クラブ記録となる連勝を「11」に伸ばし、前節終了時点で同率だった千葉Jと1ゲーム差をつけた。
また、3連敗中だったレバンガ北海道は、B1最高勝率を誇る長崎ヴェルカに82－80で勝利。土壇場で富永啓生が3ポイントを連発する劇的な逆転勝ちで、逆転CS進出に望みをつないだ。
［写真］＝B.LEAGUE
さらに下位から大逆転を目指す仙台89ERSも、同率で並んでいた三遠ネオフェニックスとの生き残りをかけた一戦に100点ゲームで勝利。B1得点ランキング1位のジャレット・カルバーが39得点と圧巻のパフォーマンスを見せ、北海道とともにクラブ史上初のCS進出を狙っている。
西地区では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとシーホース三河の直接対決が行われ、アウェーの名古屋Dが先勝。試合前時点で三河と並んでいた琉球ゴールデンキングスが勝利したことで、西地区は1位・長崎ヴェルカ、1ゲーム差で2位・名古屋D、そこから3ゲーム差で3位・琉球、1ゲーム差で4位・三河となった。
レギュラーシーズンは残り9試合。12日に行われる第31節GAME2も目が離せない。
◆▼4月11日のB1試合結果一覧
［写真］＝B.LEAGUE
秋田ノーザンハピネッツ 94－85 越谷アルファーズ
千葉ジェッツ 67－72 滋賀レイクス
大阪エヴェッサ 91－81 ファイティングイーグルス名古屋
広島ドラゴンフライズ 72－68 サンロッカーズ渋谷
佐賀バルーナーズ 90－89 京都ハンナリーズ
レバンガ北海道 82－80 長崎ヴェルカ
群馬クレインサンダーズ 97－77 川崎ブレイブサンダース
アルティーリ千葉 69－79 横浜ビー・コルセアーズ
富山グラウジーズ 66－85 宇都宮ブレックス
三遠ネオフェニックス 98－104 仙台89ERS
シーホース三河 79－89 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
アルバルク東京 65－52 島根スサノオマジック
琉球ゴールデンキングス 79－64 茨城ロボッツ
◆▼4月11日終了時点のB1順位表
［写真］＝B.LEAGUE
※各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出
【東地区】
1位 38勝13敗 宇都宮ブレックス
2位 35勝16敗 群馬クレインサンダーズ
3位 34勝17敗 千葉ジェッツ
4位 34勝17敗 アルバルク東京
5位 32勝19敗 レバンガ北海道
6位 31勝20敗 仙台89ERS
7位 22勝29敗 横浜ビー・コルセアーズ
8位 21勝30敗 サンロッカーズ渋谷
9位 17勝34敗 越谷アルファーズ
10位 16勝35敗 アルティーリ千葉
11位 15勝36敗 茨城ロボッツ
12位 14勝37敗 川崎ブレイブサンダース
13位 9勝42敗 秋田ノーザンハピネッツ
【西地区】
1位 40勝11敗 長崎ヴェルカ
2位 39勝12敗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
3位 36勝15敗 琉球ゴールデンキングス
4位 35勝16敗 シーホース三河
5位 30勝21敗 三遠ネオフェニックス
6位 29勝22敗 広島ドラゴンフライズ
7位 27勝24敗 佐賀バルーナーズ
8位 23勝28敗 島根スサノオマジック
9位 21勝30敗 滋賀レイクス
10位 20勝31敗 大阪エヴェッサ
11位 17勝34敗 京都ハンナリーズ
12位 16勝35敗 ファイティングイーグルス名古屋
13位 12勝39敗 富山グラウジーズ
【ワイルドカード】
1位 36勝15敗 琉球ゴールデンキングス
2位 35勝16敗 シーホース三河
3位 34勝17敗 千葉ジェッツ
4位 34勝17敗 アルバルク東京
5位 32勝19敗 レバンガ北海道
6位 31勝20敗 仙台89ERS
7位 30勝21敗 三遠ネオフェニックス
8位 29勝22敗 広島ドラゴンフライズ
9位 27勝24敗 佐賀バルーナーズ
【動画】北海道が劇的勝利…第31節GAME1・長崎戦のハイライト映像