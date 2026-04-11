B1残り9試合時点の“仮想”CS組み合わせ…群馬が千葉J抜き東2位浮上、ワイルドカードも入れ替わる

4月11日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第31節GAME1が行われた。東地区2位が入れ替わったほか、ワイルドカード1位の座も入れ替わり、チャンピオンシップシード順に動きがあった。

東地区は、首位の宇都宮ブレックスが地区優勝へ前進した一方で、2位以下の上位争いに大きな動きがあった。前節終了時点で東地区2位につけていた千葉ジェッツがホームで滋賀レイクスに手痛い逆転負け。一時16点リードしていたが、第4クォーターだけで10－29と圧倒され痛恨の黒星を喫した。他会場ではライバルたちが白星を挙げており、東地区3位に後退。CS出場権争いでもワイルドカードに回る格好となった。





［写真］＝B.LEAGUE

そんな千葉Jと入れ替わる形で東地区2位に浮上したのが群馬クレインサンダーズだ。この日はホームで川崎ブレイブサンダースに97－77で快勝。クラブ記録となる連勝を「11」に伸ばし、前節終了時点で同率だった千葉Jと1ゲーム差をつけた。

また、3連敗中だったレバンガ北海道は、B1最高勝率を誇る長崎ヴェルカに82－80で勝利。土壇場で富永啓生が3ポイントを連発する劇的な逆転勝ちで、逆転CS進出に望みをつないだ。





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さらに下位から大逆転を目指す仙台89ERSも、同率で並んでいた三遠ネオフェニックスとの生き残りをかけた一戦に100点ゲームで勝利。B1得点ランキング1位のジャレット・カルバーが39得点と圧巻のパフォーマンスを見せ、北海道とともにクラブ史上初のCS進出を狙っている。

西地区では、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとシーホース三河の直接対決が行われ、アウェーの名古屋Dが先勝。試合前時点で三河と並んでいた琉球ゴールデンキングスが勝利したことで、西地区は1位・長崎ヴェルカ、1ゲーム差で2位・名古屋D、そこから3ゲーム差で3位・琉球、1ゲーム差で4位・三河となった。

レギュラーシーズンは残り9試合。12日に行われる第31節GAME2も目が離せない。

◆▼4月11日のB1試合結果一覧

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秋田ノーザンハピネッツ 94－85 越谷アルファーズ千葉ジェッツ 67－72 滋賀レイクス大阪エヴェッサ 91－81 ファイティングイーグルス名古屋広島ドラゴンフライズ 72－68 サンロッカーズ渋谷佐賀バルーナーズ 90－89 京都ハンナリーズレバンガ北海道 82－80 長崎ヴェルカ群馬クレインサンダーズ 97－77 川崎ブレイブサンダースアルティーリ千葉 69－79 横浜ビー・コルセアーズ富山グラウジーズ 66－85 宇都宮ブレックス三遠ネオフェニックス 98－104 仙台89ERSシーホース三河 79－89 名古屋ダイヤモンドドルフィンズアルバルク東京 65－52 島根スサノオマジック琉球ゴールデンキングス 79－64 茨城ロボッツ

◆▼4月11日終了時点のB1順位表

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※各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出

【東地区】



1位 38勝13敗 宇都宮ブレックス



2位 35勝16敗 群馬クレインサンダーズ



3位 34勝17敗 千葉ジェッツ



4位 34勝17敗 アルバルク東京



5位 32勝19敗 レバンガ北海道



6位 31勝20敗 仙台89ERS



7位 22勝29敗 横浜ビー・コルセアーズ



8位 21勝30敗 サンロッカーズ渋谷



9位 17勝34敗 越谷アルファーズ



10位 16勝35敗 アルティーリ千葉



11位 15勝36敗 茨城ロボッツ



12位 14勝37敗 川崎ブレイブサンダース



13位 9勝42敗 秋田ノーザンハピネッツ

【西地区】



1位 40勝11敗 長崎ヴェルカ



2位 39勝12敗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



3位 36勝15敗 琉球ゴールデンキングス



4位 35勝16敗 シーホース三河



5位 30勝21敗 三遠ネオフェニックス



6位 29勝22敗 広島ドラゴンフライズ



7位 27勝24敗 佐賀バルーナーズ



8位 23勝28敗 島根スサノオマジック



9位 21勝30敗 滋賀レイクス



10位 20勝31敗 大阪エヴェッサ



11位 17勝34敗 京都ハンナリーズ



12位 16勝35敗 ファイティングイーグルス名古屋



13位 12勝39敗 富山グラウジーズ

【ワイルドカード】



1位 36勝15敗 琉球ゴールデンキングス



2位 35勝16敗 シーホース三河



3位 34勝17敗 千葉ジェッツ



4位 34勝17敗 アルバルク東京



5位 32勝19敗 レバンガ北海道



6位 31勝20敗 仙台89ERS



7位 30勝21敗 三遠ネオフェニックス



8位 29勝22敗 広島ドラゴンフライズ



9位 27勝24敗 佐賀バルーナーズ





【動画】北海道が劇的勝利…第31節GAME1・長崎戦のハイライト映像