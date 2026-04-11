今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (4/6～4/10 発表分)
4月6日～10日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6182> メタリアル 東Ｇ 26/ 2 100 182 82.0 4/7
<2683> 魚喜 東Ｓ 26/ 2 60 90 50.0 4/9
<9270> バリュエンス 東Ｇ 26/ 8 3700 5260 42.2 4/10
<7610> テイツー 東Ｓ 26/ 2 1100 1355 23.2 4/10
<7487> 小津産業 東Ｓ 26/ 5 570 670 17.5 4/10
<7725> インターアク 東Ｐ 26/ 5 731 858 17.4 4/10
<4577> ダイト 東Ｐ 26/ 5 3000 3500 16.7 4/10
<9729> トーカイ 東Ｐ 26/ 3 8590 10017 16.6 4/6
<7453> 良品計画 東Ｐ 26/ 8 76000 88000 15.8 4/10
<7219> ＨＫＳ 東Ｓ 26/ 8 330 380 15.2 4/10
<391A> 山忠 名Ｍ 26/ 4 611 700 14.6 4/6
<3048> ビックカメラ 東Ｐ 26/ 8 31500 35700 13.3 4/10
<4076> シイエヌエス 東Ｇ 26/ 5 675 734 8.7 4/10
<7513> コジマ 東Ｐ 26/ 8 7900 8500 7.6 4/9
<9983> ファストリ 東Ｐ 26/ 8 690000 740000 7.2 4/9
<4430> 東海ソフト 東Ｓ 26/ 5 1350 1400 3.7 4/10
<3967> エルテス 東Ｇ 26/ 2 340 350 2.9 4/10
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6182> メタリアル 東Ｇ 26/ 2 100 182 82.0 4/7
<2683> 魚喜 東Ｓ 26/ 2 60 90 50.0 4/9
<9270> バリュエンス 東Ｇ 26/ 8 3700 5260 42.2 4/10
<7610> テイツー 東Ｓ 26/ 2 1100 1355 23.2 4/10
<7487> 小津産業 東Ｓ 26/ 5 570 670 17.5 4/10
<7725> インターアク 東Ｐ 26/ 5 731 858 17.4 4/10
<4577> ダイト 東Ｐ 26/ 5 3000 3500 16.7 4/10
<9729> トーカイ 東Ｐ 26/ 3 8590 10017 16.6 4/6
<7453> 良品計画 東Ｐ 26/ 8 76000 88000 15.8 4/10
<7219> ＨＫＳ 東Ｓ 26/ 8 330 380 15.2 4/10
<391A> 山忠 名Ｍ 26/ 4 611 700 14.6 4/6
<3048> ビックカメラ 東Ｐ 26/ 8 31500 35700 13.3 4/10
<4076> シイエヌエス 東Ｇ 26/ 5 675 734 8.7 4/10
<7513> コジマ 東Ｐ 26/ 8 7900 8500 7.6 4/9
<9983> ファストリ 東Ｐ 26/ 8 690000 740000 7.2 4/9
<4430> 東海ソフト 東Ｓ 26/ 5 1350 1400 3.7 4/10
<3967> エルテス 東Ｇ 26/ 2 340 350 2.9 4/10
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン
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