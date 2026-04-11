　4月6日～10日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<6182> メタリアル　　東Ｇ　 26/ 2　　　100　　　182　　82.0　　4/7
<2683> 魚喜　　　　　東Ｓ　 26/ 2　　　 60　　　 90　　50.0　　4/9
<9270> バリュエンス　東Ｇ　 26/ 8　　 3700　　 5260　　42.2　 4/10
<7610> テイツー　　　東Ｓ　 26/ 2　　 1100　　 1355　　23.2　 4/10
<7487> 小津産業　　　東Ｓ　 26/ 5　　　570　　　670　　17.5　 4/10

<7725> インターアク　東Ｐ　 26/ 5　　　731　　　858　　17.4　 4/10
<4577> ダイト　　　　東Ｐ　 26/ 5　　 3000　　 3500　　16.7　 4/10
<9729> トーカイ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 8590　　10017　　16.6　　4/6
<7453> 良品計画　　　東Ｐ　 26/ 8　　76000　　88000　　15.8　 4/10
<7219> ＨＫＳ　　　　東Ｓ　 26/ 8　　　330　　　380　　15.2　 4/10

<391A> 山忠　　　　　名Ｍ　 26/ 4　　　611　　　700　　14.6　　4/6
<3048> ビックカメラ　東Ｐ　 26/ 8　　31500　　35700　　13.3　 4/10
<4076> シイエヌエス　東Ｇ　 26/ 5　　　675　　　734　　 8.7　 4/10
<7513> コジマ　　　　東Ｐ　 26/ 8　　 7900　　 8500　　 7.6　　4/9
<9983> ファストリ　　東Ｐ　 26/ 8　 690000　 740000　　 7.2　　4/9

<4430> 東海ソフト　　東Ｓ　 26/ 5　　 1350　　 1400　　 3.7　 4/10
<3967> エルテス　　　東Ｇ　 26/ 2　　　340　　　350　　 2.9　 4/10

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「名Ｍ」：名証メイン

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