SPICY CHOCOLATEが主催するレゲエフェス＜渋谷レゲエ祭2026＞が、10月4日(日)川崎CLUB CITTA’にて開催されることが発表された。

本イベントはMIX CDのように、1曲ごとにアーティストが入れ替わり登場するノンストップスタイルのレゲエフェス。2009年からスタートし今年で18回目の開催を迎える。チケットは明日12日(日)12:00より最速先着先行の受付がスタート。

なお、SPICY CHOCOLATEは4月15日に新曲「離れても好きな人 feat. Sugar Goose, Albert Connor & REKID」のリリースを予定している。

■＜渋谷レゲエ祭2026＞ 2026年10月4日(日)川崎 CLUB CITTA’

OPEN 14:30 / START 15:30 ・出演

【HOST ARTIST】SPICY CHOCOLATE

【ARTISTS】今後発表予定 ・TICKET

1Fスタンディング \8,888- (税込)

限定Tシャツ付き 1Fスタンディング (数量限定販売) \12,000- (税込)

限定Tシャツ付き VIP席 (数量限定販売) \30,000- (税込)

＜VIP特典＞

・VIP専用指定席あり

・ドリンクチケット2枚付き

・優先入場

・優先物販購入 ＜最速オフィシャルチケット先行 (先着制)＞

4月12日(日)12:00〜4月19日(日) 23:59

https://l-tike.com/st1/srs2026offf

※最速チケット特典：渋谷レゲエ祭オリジナル携帯灰皿 ・HP

https://shibuyareggaesai.com/2026/

■SPICY CHOCOLATE「離れても好きな人 feat. Sugar Goose, Albert Connor & REKID」

2026年4月15日 配信スタート

https://spicy-chocolate.lnk.to/after-lovePR