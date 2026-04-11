◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ準々決勝 第２日（１１日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナほか）

２戦先勝のチャンピオンシップ（ＣＳ）が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のＮＥＣ川崎が、ホームで同８位の埼玉上尾を３―０（２５―１８、２５―１９、２５―１５）で退けた。マッチポイントから来季にイタリア１部セリエＡミラノに移籍が決まっているエース・佐藤淑乃がスパイクを力強く決め、３―１で勝った１０日の第１戦に続き、ＣＳ２連勝で準決勝進出を一番乗りで決めた。

ブロック３得点を含めてチーム２位の１５得点でけん引した佐藤は、試合後の会見で「２日間とも完璧な試合ではなかったけど、まずは勝ちが大事な中で、しっかり勝ち切れたことが良かったと思います」と冷静に振り返った。

苦しみながらもエースの覚悟がにじんだ。第１セット（Ｓ）中盤に勢いよくバックアタックを突き刺した佐藤だが、セット後半にはレフトからのスパイクを埼玉上尾の２枚ブロックで２連続シャットされた。両手で顔を覆って悔しがる。徹底マークにあった２戦目のアタック決定率は３６・４％に低迷。「個人としては納得がいくプレーが少なかった」と苦労がにじんだ。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチのヌワカロールら仲間の奮闘も感じ、佐藤はマッチポイントから和田由紀子のトスを力強く決めきった。「今日はチームとして点数を取っていた印象が強い。ブロックシャットされても、皆がフォローしてくれてラリーを取り切れたり、難しいハイセットボールを最後に得点してくれたり。全員がチームの強みのオフェンスを出すためにやっていました」と胸を張った。

次週の準決勝では、ＲＳ４位の大阪Ｍと同５位の姫路の勝者と激突する。この日先勝した大阪Ｍは、ＮＥＣ川崎にとって昨季ＣＳ決勝、昨年１２月の全日本選手権と大一番で敗れた因縁の相手。佐藤自身、昨季決勝では悔し涙も流している。「攻撃力のある選手がそろうので、自分の仕事は大事な場面、チームがしんどい場面で点数をしっかり取っていくこと。準決勝以降はそういう場面がたくさん出てくると思う。きれいに決められても、泥臭く押し込んでも一緒なので、一点に対する貪欲な気持ちを持って取り組んでいきたい」とエースの覚悟をにじませた。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。