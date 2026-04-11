今 → 真夏まで大活躍！【ZARA】40・50代が狙いたい「リネンパンツ」

これから真夏にかけて快適に過ごすなら、パンツの素材も意識してみて。軽やかで通気性の良いリネン素材なら、見た目も爽やか。そこで今回は、上品で大人コーデにも取り入れやすい「リネンパンツ」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。オンオフ問わず活躍してくれるはず。

抜け感と上品さを両立するリネンワイドパンツ

【ZARA】「バレルフィット リネンパンツ ZW COLLECTION」\8,590（税込）

トレンド感のあるバレルシルエットのリネンパンツ。リネン素材が軽やか & ウエストゴムで楽にはけるリラクシーさも嬉しいところ。デイリーからリゾートシーンまで使えて、大人の一軍アイテムとして重宝しそうです。同素材のシャツとのセットアップコーデもおすすめ。

Tシャツ合わせでもきちんと見えが狙えるリネンパンツ

【ZARA】「ストレートリネンパンツ」\8,590（税込）

ゆったりストレートシルエットで脚のラインを拾いにくく、縦ラインを強調するセンタープレス入りで、すっきり見えが狙えるリネンパンツ。ナチュラルな風合いで季節感をプラスしつつ、ダーツ入りデザインできちんと感をキープ。ラフなTシャツ合わせでも上品な大人コーデに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M