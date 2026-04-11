◇明治安田J1百年構想リーグ第10節 町田1―0柏（2026年4月11日 町田GIONスタジアム）

全国高校選手権王者の神村学園から町田に加入した新人FW徳村楓大が途中出場し、価値ある決勝ゴールを呼び込んだ。

FW相馬勇紀の故障欠場もあり、今季リーグ戦3試合目で最も早い後半22分から左シャドーで起用された。同30分にMF林幸多郎が敵陣左サイドで相手ボールを奪うと、背後から前方のスペースへ走り込んでパスを受ける。「幸多郎くんがいい守備をしてくれて、つないでくれると決断して前に走った」。ドリブルでエリア内に進入し「あそこに（クロスを）入れたら味方が入ってくれると信じていた」と左足で鋭い折り返し。相手と競り合ったこぼれ球をFW羅相浩が押し込み、値千金の決勝点となった。

同45分にはロングカウンターからの2対1の決定機を迎え、フリーのFW藤尾翔太が「見えていた」ものの、自らシュートを選択。だが相手にブロックされ、プロ初得点はお預けとなった。黒田剛監督は「パスを出せばゴールだった」と課題に挙げながらも「物怖じなく戦ってくれている。これからの成長に期待しながら起用していきたい」と一定の評価を与えた。

町田はあす12日にサウジアラビアに乗り込み、初挑戦のACLエリートで8強決戦に挑む。実績のある選手がそろう町田で1年目から存在感を見せる18歳は「アジアのトップレベルの相手と試合できる中で、自分の武器や特長がどれだけ通用するか楽しみ」と大舞台を思い描いた。