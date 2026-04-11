ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、コムドットが不気味な白装束の50人に襲われ、パイまみれになってしまう場面があった。

【映像】コムドット・やまとが羽交い締めにされ、パイバズーカをもろに喰らう瞬間（8分55秒頃）

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

番組が始まると、校庭に佇むコムドット。今回の企画について、リーダー・やまとは「1億円に目が眩んだ」との意気込みを語る。校舎には「賞金1億円」の垂れ幕が掲げられ、テンションが上がるメンバーだったが、その喜びは一瞬で打ち砕かれた。「パイから逃げ切ってください」というアナウンスと共に現れたのは、不気味な白装束の集団50人。異様な光景の中、10分間のゲームがスタートした。

ルールは「パイ1発につき賞金50万円減額」。開始早々、ひゅうがが捕まり、正面から「パイ・バズーカ」の直撃を受ける。続いてあむぎりも捕獲され、容赦ない噴射の餌食に。さらに、リーダー・やまとも正面からパイを喰らってしまった。

ゆうまも「せっかくのスーツが……」と嘆く間もなくパイを浴びる。そして、唯一逃げ切っていたゆうたにも…。メンバー全員がパイまみれとなり、この状況に視聴者からは「無理ゲーすぎる」「こんなん全員つかまるやんw」「せっかくのビジュが…w」といったコメントが寄せられた。