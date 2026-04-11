11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、タレントでグラビアアイドルの岸明日香が大胆露出した“デコルテざっくり”白ドレス姿に「色っぽい…」「天使や」などの声が寄せられた。

【映像】“はんなり美女”グラドルの“デコルテざっくり”姿（寄り）

同『1000万円シリーズ』は2021年配信の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、実に5年ぶり。番組冒頭、アシスタントMCの中川安奈アナウンサーから「過去の1000万円シリーズを常に見続けてきた岸明日香さんです！」と紹介されると、ゲストとして登場した岸は「1000万円企画はリポーターで出させていただいたこともあって、今回は柔道・プロレスルールということで、投げ技とかも見られるのかなと思って楽しみにしています」と笑顔を見せた。

いわば“1000万円企画の女神”とも言える岸は、今回デコルテ露わな白い衣装姿で出演。そんな岸の姿に視聴者は「岸明日香の肩出しセクシー過ぎる」「色っぽい…」「天使や」などと盛り上がりを見せていた。

なお、ウルフは第一部で芸人のカカロニ・栗谷、ベンチプレス400キロを上げ、ウルフアロンにも勝利したことがある藤本竜希、元ラグビー選手でボブサップに勝利したことがあるノッコン寺田と勝負を行い、いずれも完勝している。

岸は1991年4月生まれの35歳。2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演するほか、バラエティなど、多岐にわたる活躍を続けている。その上品で落ち着いた雰囲気から「はんなり美女」とも称される。