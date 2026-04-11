フリーアナウンサー白川智菜美（32）が11日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を発表した。

「ご報告です。私事で恐縮ですが、この度、新しい命を授かりました。現在は安定期に入り、体調も落ち着いてまいりました。出産は夏頃を予定しています」と発表した。白川は23年に結婚を発表。その後、活動名を「川又智菜美」から「白川智菜美」に改名。

学生時代はタレント、アイドルとして活動。中学時代には小説も出版した異色の経歴を持つ。慶大法学部卒業後の16年4月からRSK山陽放送に入社し、17年3月に退社。21年4月からWOWOW専属アナウンサーとして2年間活動し、現在はフリーアナ。インスタグラムでは「社会人からテニスにハマった大人女子の記録」とし、「テニスに恋したアナウンサー」として投稿を続けている。

以下、発表全文。

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ご報告

いつも応援してくださっている皆様

そしてお世話になっている関係者の皆様へ

ご報告です。

私事で恐縮ですが、

この度、新しい命を授かりました。

現在は安定期に入り、体調も落ち着いてまいりました。出産は夏頃を予定しています。

自分の人生にこのような大きな変化が訪れたこと、大きな喜びを感じると共に身が引き締まる思いです。

妊娠がわかってからの数ヶ月、お仕事をしていく中で、関係者の皆様が私の体調を最優先に考え、スケジュールの調整や細やかなお気遣いをしてくださいました。

支えがあったからこそ、一つひとつの仕事に、誠実に向き合うことができたと感じています。心から感謝いたします。

今後も体調と相談しながら 応援してくださっている皆様への感謝を込めて精一杯務めてまいります。

温かく見守っていただければ幸いです。

白川智菜美