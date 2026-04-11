お届け完了通知を巡る微笑ましいエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破し、「商品写ってなくて草」「可愛いｗ」「荷物をしっかり守ってくれそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：Amazonの置き配で『お届け完了通知』が来たので確認→もはや商品がメインではない『まさかの光景』】

お届け完了の写真が届いたら…

TikTokアカウント「oimo0815」の投稿主さんが、ネットショッピングをしたときのこと。購入した商品は、Amazonが自宅に届けてくれたそうです。しかし、配達時に投稿主さんは家にいませんでした。置き配となったため、Amazonの配達員さんが、「お届け完了通知」を送ってきたとか。そこに写されていた光景に、思わず笑ってしまったといいます。

お届け完了通知には、自宅前に置かれた荷物の写真が写されているはずでした。しかし、そこに写っていたのは、愛犬の『おいも君』だったのです…！

荷物が到着したことは分かったものの、荷物以上に存在感あふれるおいも君の姿が愛おしい…♡

荷物受取係のおいも君

実は、おいも君は、荷物が届いたときに荷受けをしてくれる係なのだとか。Amazonの配達員さんも顔見知り。仲のいいおいも君が玄関まで出てきてくれたため、思わず写真を撮ってしまったのでしょう。

中には、荷物がほとんど写っておらず、おいも君のワンショットのようになっている写真も…。おいも君はどの時間帯の配達も荷受けをするそうで、配達員さんと不思議な絆で結ばれているのかもしれませんね。2人の微笑ましい関係性が垣間見える「お届け完了通知」に、思わずホッコリしてしまいますね♡

この投稿には、「きっとおいも君に会いにくるついでに荷物を届けにきているんだね」「ヘビーユーザーやんw」など、多くのコメントが寄せられています。

配達員さんをお出迎えする姿も

別の日には、おいも君が配達員さんを出迎える瞬間も紹介されていました。投稿主さんが家にいるとき、おいも君は投稿主さんと一緒に配達員さんを出迎えるそうです。前足を上げて握手を求めるほど、配達員さんへの愛があふれるおいも君…。

配達員さんが配達を終えて帰っていくときも、お見送りを欠かさないとか。その切ない背中と寂しそうな表情から、おいも君の人懐こさが伝わります！

おいも君は、『佐川急便さん大好き犬』としても人気を博しているそう。

TikTokアカウント「柴犬おいも君」には、配達員さんとの微笑ましい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「柴犬おいも」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。