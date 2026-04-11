人から愛情を受けている犬の特徴5選

飼い主さんや家族から愛情を十分に受けていることは、犬の日々の行動や外見に自然と表れるものです。では、たっぷりの愛情を受けて育ち、日々の暮らしが充実している犬には、どのような共通点があるのでしょうか？ここでは、人から愛情を受けている犬の特徴を5つご紹介します。

1.表情が穏やか

飼い主さんの愛情を一身に受けている犬は、安心して暮らしています。そのため、穏やかな表情を見せることが多いです。飼い主さんの愛情によって安心感が生まれ、表情も自然と穏やかになるのです。

犬の穏やかな表情は、顔全体が緩んでいて、人間の微笑みに近い印象です。その表情を見ると、幸せでのんびりした雰囲気が伝わってきます。

2.甘え上手

愛情を受けている犬は、飼い主さんや家族にたくさん可愛がられて育っていくものです。そのように可愛がられていく中で「どう甘えたらいいか」を自然と身につけ、甘え上手になる傾向があります。

例えば、お腹を見せたり、体を擦り寄せたりといった愛らしい仕草で上手に甘えて、構ってもらったり、 おねだりを叶えてもらったりします。

3.毛並みがいい

愛犬に愛情を注いでいる飼い主さんは、栄養バランスの良い食事を与え、ブラッシングなどの日々のお手入れも丁寧に行っています。適切な栄養管理とこまめなブラッシングは、艶のある美しい毛並みを育みます。

そのため、愛情を受けている犬は、日々のケアによって毛並みが整っていることが多いのも特徴の一つです。愛犬の美しい毛並みは、飼い主さんが日々注いでいる愛情の証と言えるでしょう。

4.落ち着いている

飼い主さんから愛情をたっぷり受けている犬には、「いつも見守られている」「関心を持たれている」という安心感があります。この安心感は精神の安定につながり、過度に臆病になったり警戒したりすることが少なくなります。

つまり、愛情を受けて育っている犬は、落ち着いていることが多いのです。たとえ雷の音など苦手なものに直面して恐怖や不安を感じたとしても、飼い主さんという心の拠り所があるため、比較的早く落ち着きを取り戻す傾向があります。

5.遊び好き

愛情を注いで愛犬を可愛がっている飼い主さんは、愛犬との遊びを日課にしていることが多いです。日常的に飼い主さんと楽しく遊んでいる犬は、遊びが大好きになっていきます。愛情を受けている犬は、遊び好きという特徴も持っているのです。

遊び好きな犬は、お気に入りのおもちゃをくわえて飼い主さんのところへ持ってきて、「遊ぼう！」と誘うことが少なくありません。

愛犬に愛情を伝えるには？

「愛犬に愛情を注いでいるつもりだけれど、伝わっていないみたい…」と悩む飼い主さんもいるかもしれません。実は、単に可愛がるだけでは、愛犬に愛情が上手く伝わらないことがあります。ここからは、愛犬に愛情を伝える方法を3つご紹介します。

1.優しく話しかける

犬は言葉の細かい意味を理解できなくても、声のトーンや表情から、飼い主さんの感情を敏感に読み取ることができます。

穏やかなトーンで優しく「大好きだよ」「可愛いね」などと話しかければ、愛犬はきっと飼い主さんの深い愛情を感じ取ってくれます。このとき、にっこりと微笑んであげると、より気持ちが伝わりやすくなるでしょう。

「どうせ言葉は通じないから」などと考えずに、ぜひ愛犬への愛情を言葉にして、優しく話しかけてください。

2.全集中でスキンシップを取る

愛犬が触られることを苦手としていなければ、スキンシップを通して愛情を伝えるのも一つの方法です。愛犬が喜ぶ場所を優しく撫でてあげることで、飼い主さんの手の温もりだけでなく、愛情も感じ取ってくれるでしょう。

スキンシップを取る際に大切なのは、テレビやスマホを見ながらではなく、愛犬に全集中して向き合うことです。そうしてこそ、飼い主さんの愛情をまっすぐに伝えることができます。

毎日5分でも全集中でスキンシップを取る時間を作ることによって、愛犬は日々飼い主さんの愛情を実感することができるでしょう。

3.楽しい散歩や遊びをする

散歩や遊びは、犬にとって単なる運動ではなく、飼い主さんとの大切なコミュニケーションの時間です。一緒に楽しい時間を共有することで信頼関係が深まり、愛情も伝わるでしょう。

散歩はただ歩くだけでなく、愛犬のペースに合わせてにおい嗅ぎをさせてあげたり、優しい声で話しかけたり、アイコンタクトを取ったりすることを意識しましょう。

遊びは愛犬の喜ぶ遊びを行い、合間に体を撫でるなどの適度なスキンシップを取り入れると、より気持ちが伝わりやすくなります。

散歩も遊びも、愛犬の年齢や体力、性格に合わせて無理のない範囲で行うことと、飼い主さんが「一緒に楽しむ」という姿勢を持つことが大切です。

まとめ

今回は、人から愛情を受けている犬の特徴を5つご紹介しました。ご紹介した特徴が見られる犬は、飼い主さんの愛情に包まれ、日々の暮らしが充実していることでしょう。

愛情の表現や反応の仕方は、ワンちゃんの性格によって千差万別です。もしこれらのサインが見られなくても、接し方を少し工夫するだけで信頼関係はより深まっていきます。

その場合は、優しい声かけ、全集中でのスキンシップ、楽しい散歩や遊びを通して愛情を伝えていけば、きっと愛犬は飼い主さんの想いを感じ取ってくれるはずです。ぜひ今日から実践してみてくださいね。