「なんでミスをしてしまったのか」今季初先発のマリノス諏訪間幸成、失点関与を反省「ボールが足もとに入ってしまって…」

「なんでミスをしてしまったのか」今季初先発のマリノス諏訪間幸成、失点関与を反省「ボールが足もとに入ってしまって…」