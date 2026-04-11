ソシエダ久保建英はアラベス戦でベンチスタート！83日ぶりの出場なるか
久保建英が所属するレアル・ソシエダは４月11日に開催されるラ・リーガの第31節で、アラベスと対戦する。
この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保はベンチスタートとなった。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、約２か月半の離脱を強いられた24歳のMFは、前節のレバンテ戦で戦線に復帰。ベンチ入りしたものの、出番はなかった。
このアラベス戦でピッチに立てば、83日ぶりの出場となる。その機会は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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