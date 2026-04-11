「キター!!!」高卒7年目、“令和の慎之助”のプロ初アーチに東京ドーム大歓声 昨年は1軍出場わずか1試合、爆肩も持ち味「もっと使ってほしい」
山瀬が豪快にプロ初アーチを放った（C）産経新聞社
4月11日のヤクルト戦（東京ドーム）で巨人・山瀬慎之助がプロ初アーチを放った。
「8番・捕手」として今季2度目の先発マスク。3回の第1打席で相手先発左腕、山野太一の146キロストレートを完璧に捉えて、左翼席に放り込んだ。
【動画】見よ、この打力！山瀬は豪快にプロ初アーチを放った
これが高卒7年目にしてプロ初アーチとなった。本拠地東京ドームも大歓声に包まれた。
迎えた阿部慎之助監督も笑顔でハイタッチ、ベンチに戻ってからも笑顔がこぼれた。
昨季はファームで好調を維持しながら、1軍出場はわずか1試合に終わった。“令和の慎之助”ともいわれる打撃の良さで勝負を賭ける高卒7年目シーズンとなる今季はオープン戦でも結果を残し開幕1軍入り、先にも中日戦でベテランの則本昂大を好リードと存在感を示していた。
肩の強さも持ち味、躍動した姿を見せる背番号67のプロ初アーチにはファンの間からも「キター!!!」「本当に打撃が良くなったよね」「しばらく先発で使ってほしい」「もっと山瀬君、使ってほしい」「レギュラー奪取だ！」と今後の活躍にも期待の声が続々と上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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