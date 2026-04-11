「キター!!!」高卒7年目、“令和の慎之助”のプロ初アーチに東京ドーム大歓声　昨年は1軍出場わずか1試合、爆肩も持ち味「もっと使ってほしい」

山瀬が豪快にプロ初アーチを放った（C）産経新聞社

4月11日のヤクルト戦（東京ドーム）で巨人・山瀬慎之助がプロ初アーチを放った。



「8番・捕手」として今季2度目の先発マスク。3回の第1打席で相手先発左腕、山野太一の146キロストレートを完璧に捉えて、左翼席に放り込んだ。

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これが高卒7年目にしてプロ初アーチとなった。本拠地東京ドームも大歓声に包まれた。

迎えた阿部慎之助監督も笑顔でハイタッチ、ベンチに戻ってからも笑顔がこぼれた。