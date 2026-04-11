「なんだ、ただの天使か…」アイナ・ジ・エンド、美脚が際立つスタイル抜群ショットに反響「全表情いい」
元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは4月10日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】アイナ・ジ・エンド、スタイル抜群ショットに反響！
この投稿にファンからは、「全表情いい」「アイナちゃんかわいい」「なんだ、ただの天使か…」「かわい過ぎる」「お化粧も衣装も表情も全部かわいいです」「笑顔がすてき」「スタイル良過ぎ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】アイナ・ジ・エンド、スタイル抜群ショットに反響！
「スタイル良過ぎ」アイナさんは4枚の写真を投稿し、1枚目では美脚が際立つ抜群のスタイルを披露しました。アイナさんは満面の笑みを浮かべており、かわいらしい印象です。2〜4枚目では、クールな表情も見せています。
この投稿にファンからは、「全表情いい」「アイナちゃんかわいい」「なんだ、ただの天使か…」「かわい過ぎる」「お化粧も衣装も表情も全部かわいいです」「笑顔がすてき」「スタイル良過ぎ」との声が寄せられました。
「こういう雰囲気も大好き」アイナさんは3月30日の投稿で、「GINZA×DIESEL」とつづり、モデルショットを公開。コメントでは、「ほんとに美しいしカッコいい！」「こういう雰囲気も大好き」「ブーツおしゃれ」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)