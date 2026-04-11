「日本ハム３−６ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）

日本ハムの先発・伊藤大海投手が六回途中７安打６失点でＫＯされ、今季初黒星を喫した。

１点リードの四回、柳田に左越えソロを浴びて同点。六回は牧原大の右前適時打で勝ち越しを許すと、柳町の中犠飛、近藤の右越え３ランで一挙５点を奪われ、交代を告げられた。

今季初勝利を挙げた３日のオリックス戦から中７日での登板。「いい調整ができていた」としつつも結果につながらず「悔しいですね」と、歯がゆさをにじませた。

直球の最速は１４９キロ。「出力が出ていなかった。ちょっと抜けているような印象があったので、それもあってちょっとカットボールだったりツーシームだったりというのが多かった」と振り返った。近藤に浴びた３ランは、２ボール１ストライクから甘く入ったツーシーム。「ある程度引っ張り込みに行けるところで僕がちょっと入れちゃった。うまく打たれた」と反省した。

日本代表としてＷＢＣに出場。開幕から３試合に登板したが、まだ本調子とはいえない投球が続く。調整の感覚が試合で出しきれないことを認めながらも「そんなことも言ってられないので。また次、しっかりいい調整していきたい」と切り替えを図った。