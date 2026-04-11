怪物牝馬の初黒星に、ＳＮＳでは様々な反応が起こっている。

豪州競馬の中距離王決定戦「クイーンエリザベスステークス・Ｇ１」が４月１１日、豪州ランドウィック競馬場の芝２０００メートルで行われ、オータムグロー（牝４歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ジオータムサン）は３着。デビューからの連勝が１１でストップした。

現地オッズでは単勝１・３倍で圧倒的な１番人気。ジェームズ・マクドナルド騎手とのコンビで挑んだが、最後の直線では伸びず、勝ち馬のサーデリウスに約２馬身半の差をつけられての完敗となった。これまでの１１戦は全て芝１６００メートル以下で、初めての２０００メートルが響いた形となった。

これまでＧ１・３勝を含む重賞を８勝するなど、連勝街道を走り「怪物」と称されていたが、まさかの敗戦。ＳＮＳでは、オータムグローの初黒星に「ショックやな…」「２０００か 恥じる事はない 自分の土俵じゃないところにチャレンジするのは素晴らしい」「良いレースだな。このラップでオータムグローよく頑張った」「マジかあ」「とうとう負けたのね」「負けちゃったか マイルで暴れてくれ」「距離の壁には勝てなかったか…」「無敗女王陥落！」「シーザアリバイとの対決までは負けてほしくなかっただけに残念…」「１０ｆは長かったか？」などのコメントが寄せられている。