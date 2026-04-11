タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が１１日に放送され、お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気と澤部佑が出演した。

２０２３年に１８歳年下のタレント・奥森皐月と結婚した岩井。庄司に「変化はあった？」と問われると、「夜中、遊びに行かなくなったくらいじゃないですかね。毎日、マージャン打ってましたから、朝４時、５時まで」と返答。休日には妻と「出かけますよ。美術館行ったり、買い物行ったり。楽しいですね」と話した。

藤本から「奥さんのどんなところが好きなんですか？」とド直球の質問をされると、「めちゃくちゃ言ったことに対して考えてくれます」と答え、「モヤモヤしたこととか（を話すと）、それをちゃんと考えてくれる」と説明した。

また、「俺、１人でメシとか行けないんですよ。結婚してめちゃくちゃ良かった。確定で１人誘えるんで」と意外にも寂しがり屋がことを告白。

澤部から「奥さんがどっか行ってると余計に寂しい？」と問われると、「全然、車で迎えに行きます。それ、俺も行っても大丈夫なやつ？とかって聞いちゃう」と、ラブラブな様子をのぞかせた。