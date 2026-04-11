【父は偉い！タオパンパ】里帰りから帰ってくる妻子「今日からお父さん〜！」＜第3話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第3話 俺も今日から“お父さん”
【編集部コメント】
25才で結婚とは、なかなか早いですね。それくらい運命のお相手に出会ったということなのでしょうか。経済面でも、家庭を支えられるくらいしっかりと働けているということなのかもしれません。結婚して早々に第一子を授かったマサトさんご夫妻。このたびようやく家族3人の生活がスタートします。マサトさんは長年の夢だった「お父さん」になれると思い、足取りも軽く帰宅するのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第3話 俺も今日から“お父さん”
【編集部コメント】
25才で結婚とは、なかなか早いですね。それくらい運命のお相手に出会ったということなのでしょうか。経済面でも、家庭を支えられるくらいしっかりと働けているということなのかもしれません。結婚して早々に第一子を授かったマサトさんご夫妻。このたびようやく家族3人の生活がスタートします。マサトさんは長年の夢だった「お父さん」になれると思い、足取りも軽く帰宅するのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび