＜アラフィフだから？＞パートが全然決まらない！採用された人たちが受かるためにやったことは？
子育てが落ち着いて、生活のために本格的に仕事をしようと意気込む40代や50代のママも多いのではないでしょうか。しかしこれくらいの年齢になると「もう若くない私でも採用されるの？」という不安も、少なからず生まれてきますよね。先日ママスタコミュニティに寄せられた悩みもその一つ。「アラフィフ、パートが決まらない」と、職探しに勤しむ投稿者さんからこんな投稿がありました。
『1つ、データ入力で内定が出たけど、2ヶ月更新だって。怖い。他も探してみているけど、不採用が続いてもう気力が湧かない』
投稿者さんは50歳前後の年齢ということもあって、なかなか転職活動がうまくいっていない様子。今までの職歴や希望条件はわかりませんでしたが、入力作業を行う事務職のパートで採用をもらったものの、2ヶ月の試用期間が終わった後に契約を更新してもらえるのかと心配しています。他のパート先も検討している投稿者さんですが、不採用が続いているとのことでした。
事務は競争率が高い！飲食や清掃は受かりやすい？
『事務系の派遣だったら競争厳しいよね』
『内定が出たなら頑張ってみて！ 私もアラフィフ、なかなか事務は受からなかった』
『パート受けまくったなあ。事務は落ちてばかり。私も40代半ば。職を選ばずだと、清掃や調理はすぐ受かった。派遣のエントリー落ちを含めたら50社くらい事務を受けて、やっとパートが決まった』
投稿者さんが今回採用されたのは入力作業ということで、いわゆる事務仕事です。事務職は接客が少ないことや季節問わず室内で仕事ができること、そして場合によっては在宅ワークも可能など、ママにとっては魅力的なポイントがたくさんありますよね。そのため「事務は激戦だから、若い人やスキル、職歴がある人が採用されがちだよね」といったコメントが寄せられていました。ただ投稿者さんは試用期間があるとはいえ採用されたのですから、仕事がスタートしてがむしゃらに頑張れば、更新されることは十分にあり得るでしょう。
希望職種を広げてみる。倉庫や工場も意外と楽しいよ！
『年明けに入ってきた新人2人。59歳と61歳だって。探せばあるよ。倉庫のピッキングだけど、楽だし楽しいし、いい人ばっかり。私も歳だけど、今までで一番いい職場。 行くのが全然嫌じゃない。友達もできたし』
『車に乗れるなら、高齢者向けの弁当の個人宅配が楽だったよ』
『スーパーのレジも今はセルフレジで人減らし。コンビニは外国人採用。もうフルタイムだと、体力仕事の倉庫や工場、短時間重労働の飲食とかになりがちよね』
パートの代表的な仕事とも言えそうなスーパーのレジ打ちも、最近はセルフレジが台頭してきたり、外国人が採用されたりすることで、40〜50代の未経験ママはなかなか採用されづらいのかもしれません。事務職にこだわらず、「人手不足な飲食や清掃などの仕事であればすぐに採用されるよ」というアドバイスも。採用率を上げたいとなれば、事務以外にも選択肢を広げてみるといいのではないでしょうか。
このほかにも倉庫や工場、配達なども採用されやすく、実際に働いてみると「楽しい！」と感じているママがいました。同年代のママが多い職場などは、新たな知り合いができたり、人間関係も良好だったりするようです。「事務のほうが仕事が楽そう」「工場や倉庫は大変そう」と先入観があるかもしれませんが、実際に働いてみるといいギャップがあるのかもしれませんね。
アラフィフのパート探し。採用のカギは？
『私はとにかく社会で働くことに向いていなくて、取り柄は学歴だけだからそれで採用してくれそうなところに絞ったら一発で決まったよ』
『たぶん事務とかは人気だから、パートも落ちてばかりだった。清掃、調理はすぐ受かった。 スーパーも社保入りボーナスありのロングパートなら、どれだけ出られるか、休みの日は7時から来れるかとか、出られる条件で選ぶという感じだったよ』
『事務系や人気職は競争率が高い上に、よほど目に見えるスキルの高さがないと若い人が採用されやすい』
企業側もこれから新しい仕事を教えるとなれば、若い人を採用したくなるのは否めないかもしれません。そこでアラフィフでもパートに採用されやすい人の特徴として、ママたちからは「学歴や職歴、スキルの有無」といったコメントが寄せられていました。またそれに加えて「土日も出勤できたり、朝早くや夜遅くまで働けたりすると、採用率も上がるのでは？」といったコメントも。
投稿者さんも「不採用が続いて気力が湧かない」と綴っているように、闇雲に転職活動をして不採用ばかりをもらうと、仕事へのモチベーションも下がってしまうでしょう。戦略を考えて、自分の得意なことやセールスポイントをアピールしたり、採用されやすそうな職種に絞ったりすることも大事ではないでしょうか。事務職であれば、パソコンの勉強や資格取得など明確なスキルを見せることで、採用につながりやすくなるかもしれません。ママたちのコメントを見てみると、アラフィフでも十分にパートは決まります。投稿者さんはひとまず内定が出たパート先で頑張りつつ、更新されなかったときには自分のセールスポイントやスキルを見つめ直すことが大切ではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩