「ドランクドラゴン」鈴木拓（50)が、11日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演、相方の塚地武雅（54）の周りに人が集まる理由を明かした。

パーソナリティーのフリーアナウンサーで女優の田中みな実から「新生活を迎えた人たちにアドバイスってありますか？」と聞かれた鈴木は、「パッと相手の心をつかんだりとか、すぐに会話ができる方法がありまして」と話し始めた。

鈴木は「実は養成所に入った時も、人見知りだったんです。全然人と話せなくて。で。相方と俺がいて。俺はみんなと仲良くならなきゃなと思って、みんなと話すんです。でもね、気が付いたら、俺の周りに誰もいなくて、相方の周りに人がわ〜っといるんです。でも、相方はしゃべっていないんです」と語った。田中が「見た目じゃない？やさしそうだし、攻撃されなさそうだし」と言い、さらに「聞き上手？」と言うと「そこなんですよ！うちの相方は！」とうなずいた。

鈴木は「子供の頃から、親とかが話していることを聞くな、って言われていたんです。だから、大人の話は聞かないようにしていて、誰かがしゃべていたら、ウフっとか笑ったりするのは言語道断だと思っていたんですよ」と説明。だが「相方は、誰かと誰かがしゃべっていて、自分は関係ないのに、そこで笑うんですよ。そうすると、特に男の人は、笑ってもらうと凄くうれしいんです。だから、気が付いたら、話している人を通じて、相方を笑わせようとするんです」という現象が起きると語った。

田中も「それって、ラジオ番組における作家さんとか、ブースの中にいるスタッフさんが笑ってくれると安心しますよね。それでまた、笑ってもらいたくて、より面白い話をしたりとか」と納得。

鈴木も「よく新生活に入って、うちに入ってきたマネジャーとか、新しい子がいるんですけど、“どうしたら仲良くなれますか”って言う子もいるのよ。したら、“とにかく笑っているだけでいいと思うよ”って言うと、こいつワケ分からないこと言うなって、みんなどっか行っちゃうけど…」とし「相方が笑ったりすると、みんなうれしいのよ。気が付いたらみんな、相方にちょっとずつ近づいて、最後は相方と話しているの。人が集まってくる、人が相方中心に話すのがよくわかる」と語った。

さらに「子供の頃、親に人の話を黙って盗み聞きするんじゃないって凄い怒られていたんだけど、あれを盗み聞きして、なおかつその人にリアクションしてあげる、これだけで本当に新生活、めっちゃ充実した人がいるのよ！」と力説。田中は「ケースバイケースの時もあるけどね」と、個人的な話をしているところに割り込まれるのは困る時もあると言うと、鈴木は「今度塚地さんに聞いて」「塚地さんがそれを言ったら、みんな、なるほどってメモ取ると思う」と、塚地ならではのニュアンスがあることを明かしていた。