Ｊ１横浜Ｍが１１日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節のＦＣ東京戦に１―３で完敗。この試合ではＧＫ朴一圭が開幕戦での負傷離脱以来の先発復帰で、ＭＦ天野純、ＤＦ諏訪間幸成らも今季初スタメンとなった。

前半から天野らを中心に何度もシュートチャンスを作ったが、得点にはつながらなかった。前半４５分には先制点を許し、後半１９分にもさらに失点。０―２の同２９分にＤＦ加藤蓮がペナルティーエリア外からシュートを放って１点を返したが、同３４分にオウンゴールで３点目を献上した。

大島秀夫監督は試合後、先月７日の前回対戦を振り返り「前回悔しい負け方（アウェーで０―３完敗）をしているので、何とかホームで取り返したかったが、また負けてしまいすごく残念です」と悔しさをにじませた。

今回はリベンジを試みたものの失敗。「相手を分析した上で、自分たちはこうしようというところは形になったというか、狙いがある程度出せる中で、粘り強く試合を運びきれなかった。そういう全体のチーム力はやっぱり足りなかったのかなと思う」と課題を挙げた。特別大会も折り返し地点を過ぎ、チームは現在３勝７敗。復活の糸口をつかめるか。