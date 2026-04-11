『あんさんぶるスターズ！！』10周年記念楽曲「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」4月11日より配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、10周年記念楽曲「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」を2026年4月11日（土）よりフルサイズで配信開始！
また、『あんスタ！！』のアイドルたち総勢60名で結成された≪ESオールスターズ≫の歌唱バージョンのほか、ユニットバージョンもフルサイズで同日配信開始となった。
夢へと駆け出したあの日の輝きと、10年の歩みの先にある新たな未来を重ね合わせたアニバーサリーにふさわしい楽曲に乞うご期待！
●配信情報
『あんさんぶるスターズ！！』10th Anniversary Song
「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」
2026年4月11日（土）配信
配信リンクはこちら
https://bio.to/dkZNzq
＜収録内容＞
01. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -ESオールスターズ ver.-
02. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -fine ver.-
03. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Trickstar ver.-
04. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -流星隊 ver.-
05. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -ALKALOID ver.-
06. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Eden ver.-
07. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Valkyrie ver.-
08. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -2wink ver.-
09. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Crazy:B ver.-
10. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -UNDEAD ver.-
11. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Ra*bits ver.-
12. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -紅月 ver.-
13. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -MELLOW DEAR US ver.-
14. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Knights ver.-
15. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Switch ver.-
16. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -MaM ver.-
17. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Special for Princess! ver.-
18. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Jin & Akiomi ver.-
19. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Instrumental-
「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」
作詞：松井 洋平
作曲：中土 智博 (APDREAM)
編曲：原田 篤 (Arte Refact)
≪ESオールスターズ≫
【fine】
天祥院 英智 (CV：緑川 光)、日々樹 渉 (CV：江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)
【Trickstar】
氷鷹 北斗 (CV：前野 智昭)、明星 スバル (CV：柿原 徹也)、遊木 真 (CV：森久保 祥太郎)、衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)
【流星隊】
南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、高峯 翠 (CV：渡辺 拓海)、仙石 忍 (CV：新田 杏樹)、守沢 千秋 (CV：帆世 雄一)、深海 奏汰 (CV：西山 宏太朗)
【ALKALOID】
天城 一彩 (CV：梶原 岳人)、白鳥 藍良 (CV：天崎 滉平)、礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、風早 巽 (CV：中澤 まさとも)
【Eden】
乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)
【Valkyrie】
斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、影片 みか (CV：大須賀 純)
【2wink】
葵 ひなた ＆ 葵 ゆうた (CV：斉藤 壮馬)
【Crazy:B】
天城 燐音 (CV：阿座上 洋平)、HiMERU (CV：笠間 淳)、桜河 こはく (CV：海渡 翼)、椎名 ニキ (CV：山口 智広)
【UNDEAD】
朔間 零 (CV：増田 俊樹)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、乙狩 アドニス (CV：羽多野 渉)
【Ra*bits】
真白 友也 (CV：比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、天満 光 (CV：小林 大紀)、紫之 創 (CV：高坂 知也)
【紅月】
蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)
【MELLOW DEAR US】
小鹿 ジュイス (CV：岩崎 諒太)、円果 望見 (CV：今井 文也)、久遠 舞珠 (CV：辻 史人)、甘楽 チトセ (CV：服部 想之介)
【Knights】
朱桜 司 (CV：土田 玲央)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)
【Switch】
逆先 夏目 (CV：野島 健児)、青葉 つむぎ (CV：石川 界人)、春川 宙 (CV：山本 和臣)
【MaM】
三毛縞 斑 (CV：鳥海 浩輔)
【Special for Princess!】
エス (CV：豊島 修平)、カンナ (CV：榊原 優希)、ユメ (CV：草野 太一)、ライカ (CV：照井 悠希)
【Jin & Akiomi】
佐賀美 陣 (CV：樋柴 智康)、椚 章臣 (CV：駒田 航)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
外部サイト
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