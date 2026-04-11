◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸3―2名古屋（2026年4月11日 ノエスタ）

神戸はホームで名古屋に3発逆転勝利を収め、4連勝を手にした。西地区2位・京都に勝ち点8差を付けて首位を独走。チームは12日にACLEが集中開催されるサウジアラビアへ向かう。

だが、劇的な逆転勝利の余韻を打ち消すような、衝撃的なアクシデントが起きたのは後半44分だった。自陣ゴール前での守備の際、DFマテウス・トゥーレルとGK前川黛也が激しく頭部を接触。トゥーレルはピッチ内に進入してきた救急車に緊急搬送される事態となった。前川も担架で運ばれ、試合は約20分間の中断を余儀なくされた。

主将のDF山川哲史は「率直にショック。どういう検査結果になるか想像もできない。とにかく一日でも早い復帰を願う」と沈痛な面持ちで語った。またミヒャエル・スキッベ監督は「トゥーレルに起きたことは残念だ。黛也は先ほど話したし、脳しんとうではない認識でいる」と口にし、山川も「黛也くんはプレーしようとする意志はあった」という。ただスタジアムは騒然とした空気に包まれ、選手のショックも隠せず。主審と両監督の協議によってアディショナルタイムが本来の6分から3分へと短縮される措置が取られた。

トゥーレルの16日（日本時間17日深夜）のACLE準々決勝出場は極めて難しい状況だが、まずは早期回復を願うばかりだ。