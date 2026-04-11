ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お父さんが帰ってきたぞ〜！」酔っ払いの夫にイラッ！ 子どもが生… 「お父さんが帰ってきたぞ〜！」酔っ払いの夫にイラッ！ 子どもが生まれても飲み会続きの夫は変わらない？ 「お父さんが帰ってきたぞ〜！」酔っ払いの夫にイラッ！ 子どもが生まれても飲み会続きの夫は変わらない？ 2026年4月11日 19時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 親になったからといって、生活スタイルを変えたくない!?子どもが産まれてもなにも変わってない…と思ったら、そもそも変える気がなかったんですね。そしてこのあとも、親としてどうなの？ というより「社会人としてどうなの!?」というお酒の飲み方を続けていくのです…。>>【まんが】酒好き夫との夫婦バトル(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】酒好き夫との夫婦バトル 「家族なんだから助け合おう？」義姉がわが家を託児所扱い!? 私今日も仕事あるんですけど？ 「ちゃんと皿洗いしてる!?」育休中の夫に妻がチクリ！ 家事をしても妻にグチグチ言われる日々…夫婦の溝が深まる一方で想定外の展開へ？