「日本は強すぎる」シュート本数“０−31”…ヤングなでしこに圧倒されたベトナム。４失点で敗戦に母国ファン嘆き「実力ははるかに上だ」「監督交代が必要」【U-20女子アジア杯】
現地４月11日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準々決勝で、U-20日本女子代表とU-20ベトナム女子代表が対戦。ヤングなでしこが４−０で快勝し、ベスト４進出を決めた。
立ち上がりから主導権を握った日本は18分、右CKのこぼれ球に反応した板村真央が押し込み、先制点を奪う。さらに前半終了間際の45＋１分、最終ラインの背後へ抜け出した田子夏海が冷静に追加点をマーク。勢いに乗る日本は、そのわずか１分後にも福島望愛がゴールを決め、前半だけで３点のリードを奪った。
後半に入ってもボールを支配し続ける日本が、61分に板村の強烈なミドル弾で４点目を奪う。ベトナムも懸命に食らいつき、ゴールを狙うが最後まで１点が遠く、そのまま終了した。
試合を配信したDAZNによると、日本はボール支配率90パーセント以上を記録。シュート本数はベトナムの０本に対し、31本と圧倒した日本が危なげなく勝利を収めた。
この結果、ヤングなでしこは準決勝進出。一方、敗れたベトナムのファンからはSNS上で「日本は強すぎる」「監督交代が必要だ」「相手の実力ははるかに上だ」「日本に敬意を払うよ」といった声が上がった。
ベトナムを下し、４強入りを果たした日本は、今秋にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得した。準決勝は15日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
立ち上がりから主導権を握った日本は18分、右CKのこぼれ球に反応した板村真央が押し込み、先制点を奪う。さらに前半終了間際の45＋１分、最終ラインの背後へ抜け出した田子夏海が冷静に追加点をマーク。勢いに乗る日本は、そのわずか１分後にも福島望愛がゴールを決め、前半だけで３点のリードを奪った。
試合を配信したDAZNによると、日本はボール支配率90パーセント以上を記録。シュート本数はベトナムの０本に対し、31本と圧倒した日本が危なげなく勝利を収めた。
この結果、ヤングなでしこは準決勝進出。一方、敗れたベトナムのファンからはSNS上で「日本は強すぎる」「監督交代が必要だ」「相手の実力ははるかに上だ」「日本に敬意を払うよ」といった声が上がった。
ベトナムを下し、４強入りを果たした日本は、今秋にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を獲得した。準決勝は15日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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