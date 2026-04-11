HYDE ニューアルバム『JEKYLL』収録曲のMVとLive Session Videoを続々と公開

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HYDEが5月13日のCDアルバム『JEKYLL』をリリース。

このたび、4月17日よりアルバムに収録される楽曲のMVとLive Session VideoがHYDEのオフィシャルYouTubeにて毎週公開されることが決定した。

■様々な表情のHYDEや世界観が込められた映像が公開

こちらの映像は、アルバム初回限定盤・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤にもすべて収録される。様々な表情のHYDEや世界観が込められた映像をぜひ楽しもう。

＜公開スケジュール＞

4月17日（金）DIE HAPPILY

4月24日（金）MAISIE -HYDE Ver.-

5月 1日（金）SO DREAMY

5月 8日（金）SSS -HYDE Ver.-

5月12日（火）TATTOO

■故郷・和歌山で一夜限りの特別公演が開催決定

また、HYDEの故郷・和歌山にて、一夜限りの特別公演が5月17日に開催されることが急遽決定した。

こちらの公演は、『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』国内公演をともにまわったJEKYLLオーケストラの出演はなく、ウィーンのオーケストラを想定したシーケンス（録音音源）とバンドの生演奏で構成するステージとなる。4月10日よりファンクラブにてチケットの先行受付を実施中だ。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『JEKYLL』

2026.05.13 ON SALE

ALBUM『JEKYLL』

2026.06.06 ON SALE

ANALOG『JEKYLL』

■【画像】『JEKYLL』のジャケット写真

■関連リンク

HYDE OFFICIAL YouTube

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/