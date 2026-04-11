アイドルグループ「テラテラ」に所属し、ミニマム×グラマラスの “ミニグラ” ボディでグラビアでも人気の池本しおりが、3月26日に2nd写真集を発売した。

「『ほんとのしおり。』というタイトル通り、何も作っていない素で楽しんでいる表情がたくさん収録されています！ 以前は大人っぽい表情を作るのが苦手で、真顔になっていることが多かったのですが、今回の写真集では大人な表情もとても綺麗に撮っていただいていて、自分でも以前と見比べると成長したなと思います！ あと、本当に顔が大人になりました（笑）。タイのパタヤで撮影したのですが、撮影が誕生日に近かったので、最終日の夜ごはんのときにサプライズで誕生日のお祝いをしていただいたのがとっても嬉しくて、忘れられない思い出になりました」

タイトルにちなんで意外な一面を教えてもらうと、「毎日5回くらいは掃除機をかけていたり、最近はお香を焚いています」と話してくれた池本。無邪気さの奥に芽生えた大人の表情が、彼女のこれからをより楽しみにさせてくれる。

いけもとしおり

23歳 2002年12月15日生まれ 兵庫県出身 T150・B81W54H85 2020年4月に「週刊ヤングジャンプ」の名物企画「制コレ2020」のファイナリストとしてグラビア活動を開始。ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーで話題となる。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を心機一転「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルのハイブリッドとして現在も活動中。そのほか最新情報は、公式X（@teratera_shiori）、公式Instagram（@shiori_ikemoto）にて

※池本しおり写真集『ほんとのしおり。』はワン・パブリッシングより発売中

写真・LUCKMAN