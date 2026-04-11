“女子アナ界No.1” と称される圧倒的なスタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸ゆめのの1st写真集のタイトルが『Lily』に決定した。タイトル、表紙カットともに熟考の末、本人が決めた。

「今回、表紙カットもタイトルも『白』にこだわりました。タイトルの『Lily（ユリ）』の花は純白の象徴。私の名前である『白戸』の “白”？や、今回こだわった表紙の白い衣装とも重なる存在です。ユリには気品や成熟といった意味もあり、アナウンサーとしての私の理想像にもぴったりだと思い、このタイトルに決めました。また、ユリには『新しい始まり』という意味もあるそうで、今回の写真集のテーマである『新しい私を探す旅』ともリンクしています。30代という新たなステージに進み、まっさらな気持ちで、ここからまた新しい一歩を踏み出していきたい――そんな思いも込めています」

しらとゆめの

30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。そのほか最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）にて

※白戸ゆめの1st写真集『Lily』は光文社より4月21日に発売！

※オンラインサイン会4月21日（火）19:00〜

※発売記念お渡し会（東京）4月26日（日）14:00〜会場：ブックファースト新宿店

※発売記念お渡し会（岡山）5月5日（火・祝）14:00〜会場：未来屋書店岡山店

写真・中村和孝

スタイリスト・筒井葉子

（PEACE MONKEY）

ヘアメイク・イワタユイナ