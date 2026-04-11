芸能人がタクシーに乗った際のエピソードはトークの鉄板ネタだが、今、あるグラビアアイドルが明かした「世にも不思議な」珍体験が話題となっている。

「自身の体験談を語ったのは、人気グラビアアイドルの黒瀬ゆいさんです。4月9日にXを更新した黒瀬さんは、タクシーに乗車して『渋谷駅で』と伝えたところ、『しばやですね』と聞き返されたそうで《滑舌悪いんかなって何も言わなかったら もう着いていい時間なのになかなか着かないし 身に覚えない道や風景だし気になってスマホのマップで渋谷調べたら 全然渋谷から離れてて気づいたら知らない場所走ってた！！》と明かしました。

さらに《渋谷ってこっちじゃないので ナビ入れてもらっていいですか？ って聞いたら 「え？渋谷！？シバヤだと思ってました！すみません！引き返します！！ 」 …って。》タクシー運転手の驚きの返答を明かすと《存在しない駅に向かうタクシーちょっとホラーすぎん！？ 都内にシバヤ駅ってあんの！？ 調べても出てこんけど！ ホラーすぎ。。》とつづりました」（スポーツ紙記者）

「渋谷」を「しばや」と聞き間違えるというタクシー運転手の謎の言い訳を明かした黒瀬のポストは、11日現時点で600万回を超えるインプレッションを記録。コメント欄には

《それ、距離走って料金を吊り上げる常套手段ですね たぶんいつもやってると思いますよ》

《しばや…近い音の住所なら台東区に下谷（したや）があるけどそこにあるメトロ日比谷線の駅は入谷駅。》

など、さまざまな報告が寄せられている。芸能ジャーナリストが語る。

「黒瀬さんの言うとおり、東京都内に『しばや』という駅は存在しないだけに、タクシー運転手の言い分は理解に苦しみますね。黒瀬さんに限らず、タクシーとの揉め事を明かす芸能人は少なくありません。

お笑いコンビ『かまいたち』の濱家隆一さんは、以前、タクシーに乗った際、Googleマップの混雑状況を確認した上で、ドライバーにルートを告げたものの、言い合いのようになってしまったといいます。この話を『2022年に出会ったクソ野郎』としてYouTubeで明かした濱家さんは、ドライバーの言動を思い出して『コイツ、引きずり回したったらよかった！ 何じゃアイツ』と怒りを再燃させていました。

また、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有さんは、2023年5月に自身のYouTubeでタクシーで乗車拒否された話を披露。タクシーに乗り込み、大阪・難波から10分程度の自宅まで帰ろうとしたところ『ほなちょっと降りて』と言われたことを明かし、タクシー会社に苦情を入れるも“すげない”対応をされたといいます。黒田さんはその話を例に『タクシーの運転手さんって、じつはその日、1日をハッピーにするかアンハッピーにするかの鍵を握ってる。プロ意識持ってない人は、本当に持たなダメだと思う』と語っていました。

これほどまでにタクシーエピソードが多いのは、やはり芸能人はその移動がほとんどタクシーだからでしょうね。1対1の密室になるために、どうしてもちょっとした行き違いで感情的な問題が怒りやすい。逆に、ドライバーにとっても“嫌な客”は多いでしょうから、大変です」

とはいえ今回のエピソードは、あまりに謎が多いが……。