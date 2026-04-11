今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんのヒゲに起きた出来事。その内容に多くのX民が驚いたみたいです。投稿はXにて、5万回以上表示され、たくさんのXユーザーたちの注目を集めました。

【写真：寝ている猫の『ヒゲ』をよーく見てみたら、先っぽが……思わず二度見の『驚きの光景』】

猫のヒゲも枝毛になるらしい

今回、Xに投稿したのは「ゆうなもふもふにゃんずふぁみりー」さん。

投稿主さんがアップしたのは、飼っている猫ちゃんの寝顔。ここで注目したいのが、猫ちゃんのほっぺたに生えているヒゲ。白いヒゲの中にちょこんと黒いヒゲが混ざっていました。

そして、この黒いヒゲの先っぽを見てみると…なんと枝毛になっており先っぽが枝分かれしていたとのこと。猫のヒゲも人間の髪の毛みたいに、枝毛になるようです！驚きですよね。これには投稿主さんも、見つけたとき二度見してしまったそうです。

珍しい猫のヒゲはXで注目を集めた模様

枝毛になっていた猫ちゃんのヒゲ。その様子を見たXユーザーたちからは、「枝毛！」「嘘みたいなホントの話に笑えましたよね」「これは開花宣言ですか」などの声が多く寄せられていました。珍しい猫ヒゲの枝毛に思わずクスッとなってしまった方も多そうですね。

Xアカウント「ゆうなもふもふにゃんずふぁみりー」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常などが投稿されています。可愛い猫たちの暮らしは猫好きにはたまらない光景です。

写真・動画提供：Xアカウント「ゆうなもふもふにゃんずふぁみりー」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。