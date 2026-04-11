新入りの子猫に先住猫ちゃんが取った、驚きの行動とは？あまりにも尊いやり取りが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は13万回を超え「茶トラって面倒見のいい子が多い気がする」「見守る優しさのある素敵な紳士猫」「ず～～っと見ていたいです」といったコメントが集まっています。

【動画：保護された『新入り子猫』に先住猫が見せた『優しすぎる対応』…あまりにも尊い光景】

子猫に怒らない猫ちゃん

YouTubeアカウント「コハク8号日記」に投稿されたのは、子猫が来ても絶対に怒らなかった猫ちゃんの記録です。茶トラ猫の「コハク8号」くんは、最初はひとりっこでした。飼い主さんに甘えながらのんびりと過ごしていたある日、庭に来ていた子猫の「すずめ」ちゃんが保護され家族になったのだそう。

猫は自分の縄張りを大切にするため、知らない猫に対して怒ることがあります。ですが、コハク8号くんはすずめちゃんに怒らず、静かに見守っていたそうです。いつの間にかすずめちゃんはコハク8号くんの隣で寝るようになったといい、その穏やかな優しさに安心できたようです。

2匹目の子猫にも怒らなかった

その後にやって来た子猫の「あんず」ちゃんに対しても、コハク8号くんの対応は変わりませんでした。やんちゃなあんずちゃんがじゃれてきても怒らず、上手にあしらいながら相手をしていたといいます。やがて2匹はくっついて寝るようになり、あんずちゃんにとっても安心できる場所になったのだそう。

みんなのやさしいお兄ちゃん猫

コハク8号くん、すずめちゃん、あんずちゃん、それぞれ性格が違い、ときどきけんかもするそうですが、気づけばコハク8号くんを真ん中にして、みんな一緒にいるといいます。「前世は人間だったのかもしれない」と投稿者さんも語るほどの、優しくて、賢くて、器の大きいコハク8号くんでした。

動画には「コハクちゃんは、頭が良くて、賢く、優しいんです。ビックリするくらい優しいネコちゃんです」「ブチキレてる猫ちゃんも好きだけど、穏やかな猫ちゃんも好き」「優しく育てられたから…だれにでも優しくできるんですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「コハク8号日記」では、コハク8号くんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「コハク8号日記」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。