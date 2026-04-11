◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第２節１回戦 同大３―１京大（１１日・甲子園）

この春、高校を卒業したばかりの１年生左腕が“開幕投手”の大役を果たした。

同大・三浦幌史（１年＝福井工大福井）が先発し６回を４安打無失点で勝ち投手になった。初回２死満塁のピンチをしのぐと、テンポ良い投球で京大打線を封じた。

竹川智之監督（５４）に先発を告げられたのは３日前だった。「（大学に）入ったばかりというのはあったんですれど、その中で言われたからは『自分がやってやるぞ』という気持ちになりました」と三浦は言う。

抜てきにも理由がある。指揮官は「オープン戦で結果を出していたので思い切って使いました。気持ちが強いし緩急を使えていた」と１年生左腕をたたえた。

指揮官は「野球部長（岡田幸宏部長）が２０年近く（部長を）なさっているんですが、『（開幕戦で１年生が）投げたことはあるかもしれないけれど、勝ち投手になったのは、初めてだ』と言っていました」と話した。

三浦は昨夏、福井工大福井のエースとして甲子園を目指したが、福井大会決勝で敦賀気比に敗れた。あと一歩及ばなかった聖地での大学デビュー戦を白星で飾った。