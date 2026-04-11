◇プロボクシング スーパーフライ級ノンタイトル WBC・WBO1位、WBA5位、IBF10位 坪井智也（帝拳）＜10回線＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日 両国国技館）

アマチュアボクシングの21年世界選手権バンタム級金メダリスト、坪井智也（30＝帝拳）が元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ）と対戦。しかし2R途中に偶然のバッティングでゲバラが倒れると、ダメージが深く無効試合に終わった。ゲバラは担架で運ばれた。

まさかの結末で終わった。1Rからスピードで圧倒していた坪井。しかし2R途中に坪井が相手のパンチを外したところへ、ゲバラが頭から突っ込んだ。バッティングの衝撃で仰向けに倒れ込むと、そのまま立ち上がれず。ゲバラは「もうできないです…立ち上がれない…星が見える」など言葉を口にしていたため無効試合で終了。ゲバラはそのまま担架で搬送。坪井はコーナーへ戻り苦笑いを浮かべるしかなかった。

ネットでは「残念すぎる」「不運やなぁ」「担架は心配だな…」「立ち上がろうとした時にフラついてたから心配になる」「消化不良…」などの声が上がった。

坪井はプロで3戦のキャリアしかないにも関わらず、世界挑戦構想が浮上したのは、理由があった。8回TKO勝ちした前戦、2025年11月のカルロス・クアドラス（メキシコ）戦の強さが、あまりに圧巻の内容だったからだ。

開始から、出すジャブがすべてヒットし、初回でクアドラスの顔面が赤くなった。元世界王者の顔が、である。距離を十分にとっているわけでもないのに、相手のパンチは1つももらわず、比較の対象がないほど回転が速い連打は、ことごとく相手に吸い込まれていった。

この試合前から、坪井は「圧倒的に支配して勝つ」と、ことあるごとに話し始めた。圧倒的を「相手に何もさせないで、試合を支配すること」と説明する。それを体現し、2021年のアマチュア世界選手権王者の肩書きが、本物であることを証明していたが、プロ4戦目はまさかの結末となった。