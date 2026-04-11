大型犬の子犬が「サークルから出たい」とアピールするので、扉を開けてあげたら…？まさかのコントのような展開が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：子犬がサークルから出たがるので『扉を開けてあげた』結果…まさかの『コントのような光景』】

サークルから出たがる大型犬の子犬

YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの子犬「サブレ」ちゃんのごはんを準備していた時の様子です。

サブレちゃんはサークルの中にいたのですが、もうすぐごはんだと気づくと柵にお手々をかけて後ろ足で立ち上がり、ひょっこりお顔を出したそう。そして「きゅーんっ」と切ない声で鳴きながらピョンピョン飛び跳ねて、「出して！」とアピールし始めたとか。

扉を開けてあげたら…？

ママさんが「お座り」と指示しても、サブレちゃんはお座りする気配ゼロ。どうやらごはんのことで頭がいっぱいで、ママさんの声が聞こえていないようです。もう待ちきれないようなので、サークルの扉を開けてあげたら…？

サブレちゃんはすぐに外に出てくるかと思いきや、扉が開いていることに気づかずにキョトン…。そして再び鳴いたり飛び跳ねたりして、「出してよ～っ」と必死にアピールし始めたそう。

ママさんは何回も「開いてるよ」と入り口を指差して教えるのですが、サブレちゃんは全然気づきません。ちょっぴりおマヌケな姿が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

コントのような光景に爆笑

サブレちゃんのアピールはだんだん激しくなり、「なんで出してくれないの！？」と不満をぶつけるように吠えたかと思うと、ついに「自力で出てやる！」と柵を飛び越えようとし始めたとか。

そしてパパさんが「ほら、ここだよ」とごはんをサークルの前に置いた瞬間に、ようやく扉が開いていることに気づいたサブレちゃん。最後は何事もなかったかのように、すんなり外に出てきたそう。まるでコントのような光景は、多くの人を笑わせてくれることとなりました。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「笑っちゃった」「たまりませんw」「扉思い切り開いてるのにｗ」「癒してくれてありがとう」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」には、サブレちゃん＆お姉さん犬「きなこ」ちゃんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿に笑顔をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador Retriever」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。