わんこの衝撃的な寝起きが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万2000回再生を突破し、「正面しんどいｗｗ」「こっち見た瞬間ダメだった笑」「二日酔い明けの人みたいで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファで爆睡する犬→起き上がったと思ったら…人間以上に凄い『衝撃的な寝ぐせ』】

ソファで爆睡する犬

TikTokアカウント「_mumu_0712」の投稿主さんは、マルックスの『むぎ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、むぎちゃんの寝起きをとらえたワンシーンを投稿したそう。

ある日、ソファの上でスヤスヤ眠っていたというむぎちゃん。しばらくすると、ふと目を覚ましたといいます。むぎちゃんは、ゆっくりと顔を上げて、「ここはどこ…？」とばかりに周りを見渡しました。

むぎちゃんの頭の上には、片耳が乗っかっていたとか。長い耳をだらんと前方に垂れ下げた状態で寝ていたため、起きてからも耳が乗っかってしまったのです…。

起き上がったと思ったら…

寝ぼけ眼で、横向きになったむぎちゃん。すると、頭に乗っかった耳が、まるでリーゼントのようなフォルムに…！むぎちゃんは、顔周りの感覚がいつもと違うと感じたのかもしれません。「？」と不思議そうな表情を浮かべるも、耳がどこにあるのかまで分からなかったようです。

撮影している投稿主さんに気が付いたのか、むぎちゃんはカメラ目線になったといいます。ボサボサのリーゼントのような髪型でこちらを見つめるむぎちゃんに、思わず笑ってしまいます…！

結局、むぎちゃんは二度寝をしてしまったとか。インパクトあるヘアスタイルと、だらけきった表情がチャーミングなむぎちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「こんな寝癖が激しくてかわいい犬初めて見た」「人間味あって好き」「何回でも見れます」など沢山の反響がありました。

赤ちゃんとのワンシーンも

別の日には、一緒に暮らす赤ちゃんとのワンシーンも紹介されています。この日、赤ちゃんはむぎちゃんのおもちゃをすべて並べて遊んでいたそう。おもちゃを取られたむぎちゃんは、少し離れた場所から切ない表情で見つめていたとか…。

それから、「ママ～」と助けを求めに行ったというむぎちゃん。寝起きのリーゼント姿に似つかわしくなく、とっても穏やかで優しい性格の持ち主なのかもしれませんね！

TikTokアカウント「_mumu_0712」にはむぎちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「_mumu_0712」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。