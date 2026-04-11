海外メーカーの自動車が一堂に会する「金沢輸入車ショウ」が石川県金沢市の石川県産業展示館4号館で開幕しました。

円安・国際情勢で高級志向高まる

金沢輸入車ショウは、石川県産業展示館4号館を会場に、石川県内の自動車販売会社など11社が、欧米の輸入車およそ120台を展示・販売しています。

円安の影響を受けて、部品も含めた輸入車の価格高騰により、ディーラーではプレミア感を強調した、より高級志向の車を充実させています。

（記者）「こちらのモデルは電気仕様でも3秒足らずで時速100キロに到達します」

「タイカン」はドイツの高級自動車メーカーポルシェの電動スポーツカーです。

ポルシェは2025年、日本での新車販売台数が過去最高の9767台となり、なかでも「タイカン」は注目の1台です。

「価格以上の価値を」

出展車の価格は2025年に比べ、およそ5パーセントから10パーセント上がりましたが、従来、オプションだった装備を標準搭載にすることで、価格以上の価値を顧客にアピールしています。

◇ポルシェセンター金沢営業部・木ノ本聡さん…「価格が上がった分、客にとってメリットがあるところ。装備面やリセールの面を説明して購入してもらってる」

「国の文化を感じ取ってほしい」

◇石川県輸入自動車販売店協会・藤澤秀紀会長…「輸入車の歴史を感じ取ってほしいし、また国の文化を感じていただければ嬉しい」

輸入車販売をめぐっては、中東情勢を受けてヨーロッパからの輸送コストを考慮して価格転嫁するディーラーもあり、業界の先行きには不透明な部分も見られます。

金沢輸入車ショウは12日も、石川県産業展示館4号館で午前10時から開かれます。