１１日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に、同局系連続ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・午後１０時、１７日スタート）に出演する主演の岡田将生、警察官の兄弟役を演じる染谷将太、岡田とバディを組む刑事役の中条あやみ、謎多き質屋店主役の井川遥が出演した。

ドラマは２０１０年４月２７日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。そんなシリアスな撮影の中での中条から岡田への“クレーム”に出演者が爆笑した。

「（仲良しの）染谷さんが現場に来ると、岡田さんの顔つきが変わるんですよ」と中条。「監督にも『今、（岡田の役名の）真じゃなくて岡田将生になってるぞ』って言われるくらい、なんか気が抜けちゃうんですよ」と、岡田の染谷へのメロメロぶりを暴露。

続けて「さっきも、エレベーターの中で『その襟かわいいね』みたいな。私、ほめられたことないんですけど」と話すと、岡田や染谷は大爆笑。井川も「気になってしょうがないんだね」と同調した。

さらに中条が「全然、違うんですよ、対応が。兄弟だけあって、チームワークも完璧だなって」とたたみかけると、岡田は「止まれ！もういいよ！」と大照れで中条を制止していた。