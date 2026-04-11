◆プロボクシング▽バンタム級（５３・５キロ以下）１０回戦 〇ホセ・カルデロン（判 定）秋次 克真●（１１日、両国国技館）

米国を拠点にする逆輸入ボクサーでＩＢＦ世界バンタム級５位・秋次克真（２８）が日本デビュー戦で初黒星を喫した。昨年１１月に増田陸（帝拳）と対戦したホセ・カルデロン（２２）＝メキシコ＝に０―２の僅差判定負け。デビューからの連勝も１４デストップした。

序盤から前に出て積極的に攻撃を仕掛けた秋次だったが、タフなカルデロンも互角に応戦。最終１０回までお互い手を休めず打ち合ったが、ともに決定打を打ち込めずに終了のゴングとなった。

和歌山県出身の秋次は、７歳からボクシングを始め、高校は強豪校の大阪・興国高に進学したが、補欠だった。アメリカンドリームをつかむために１７歳の時に高校を中退して渡米。一時帰国して資金をため、１９歳で単身再渡米した。２０１８年１２月にプロデビューし、一昨年１２月からの３連戦でいずれも世界挑戦経験者を下した。２４年に契約した米プロモート会社と、帝拳ジム・本田明彦会長のつながりで日本での試合が実現した。

日本には成人式以来８年ぶりの帰国。「今回が今までで１番大事な試合。これで次のチャンスが切り開かれるかもしれないんで」と試合前に決意表明していたが、願いを叶えることができなかった。米国に戻り、再起を図る。

戦績は秋次が１４勝（４ＫＯ）１敗、カルデロンは１５勝（６ＫＯ）４敗。