◇プロボクシング スーパーフライ級ノンタイトル WBC・WBO1位、WBA5位、IBF10位 坪井智也（帝拳）＜10回線＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日 両国国技館）

アマチュアボクシングの21年世界選手権バンタム級金メダリスト、坪井智也（30＝帝拳）はプロ4戦目で元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ）相手にまさかの無効試合となった。

アクシデントは2回開始直後に発生。坪井が相手のパンチを外したところへ、ゲバラが頭から突っ込んだ。バッティングの衝撃で仰向けに倒れ込むと、そのまま立ち上がれずに担架で搬送。試合続行不可能と判断されると坪井はコーナーへ戻り、苦笑いを浮かべるしかなかった。当初は2回23秒負傷引き分けとアナウンスされたが、その後、日本ボクシングコミッション（JBC）から「無効試合」との発表があった。

坪井は昨年11月のプロ3戦目で、元WBC世界スーパーフライ級王者カルロス・クアドラス（メキシコ）に何もさせずに8回TKO勝ち。評価は一気に上がり、スーパーフライ級の世界ランキングはWBA5位、WBC1位、IBF10位、WBO1位にアップ。元世界王者との連戦になる4戦目へ向け「圧倒的に支配して勝つ」を繰り返していた。

元世界2階級制覇王者のゲバラを破れば、次戦にもプロ5戦目での世界挑戦が濃厚だった。現時点で今後は未定だが、勝てば国内最速タイ記録での世界王座奪取となる。