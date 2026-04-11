春に行きたいと思う「秋田県の公園」ランキング！ 2位「桜づつみ公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、柔らかな日差しと共に色鮮やかな花々や新緑が芽吹く季節がやってきました。澄んだ空気の中でのんびりと散策を楽しみながら、この時期ならではの絶景に癒やされたいと思う人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「秋田県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「名前から桜の季節に良さそうだと感じたから」（40代女性／福岡県）
「秋田県に行ったことがなくて、公園の名称に桜がついているのできっと桜の名所なのではないかと思ったため」（50代女性／愛知県）
「清流と桜並木の景色が綺麗なので」（30代女性／東京都）
▼回答者コメント
「旧久保田城跡地で、歴史を学びながらゆったりと探索できそうだから」（50代女性／島根県）
「桜の名所として有名で春らしさを感じられるためです。歴史ある雰囲気もあり落ち着いて散策できそうだと感じます」（20代男性／静岡県）
「お堀 × 桜 × 城跡の組み合わせが素晴らしいから」（50代男性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「秋田県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：桜づつみ公園（能代市）／36票能代市を流れる米代川の堤防沿いに位置する公園です。春には約1kmにわたって桜のトンネルが形成され、青い空と川のせせらぎ、そして鮮やかな桜並木が織りなす開放的な景色が広がります。のんびりと散歩やドライブを楽しむのに最適で、市民の憩いの場として親しまれている春の絶景スポットです。
▼回答者コメント
「名前から桜の季節に良さそうだと感じたから」（40代女性／福岡県）
「秋田県に行ったことがなくて、公園の名称に桜がついているのできっと桜の名所なのではないかと思ったため」（50代女性／愛知県）
「清流と桜並木の景色が綺麗なので」（30代女性／東京都）
1位：千秋公園（秋田市）／72票秋田藩主佐竹氏の居城・久保田城跡に整備された公園です。「日本さくら名所100選」に選ばれており、春には約700本の桜が園内を彩ります。再建された御隅櫓（おすみやぐら）や表門などの城郭建築と、咲き誇る桜が見事に調和。秋田駅から徒歩圏内というアクセスの良さもあり、歴史遺構を巡りながら春の訪れを堪能できる名所として圧倒的な支持を集めました。
▼回答者コメント
「旧久保田城跡地で、歴史を学びながらゆったりと探索できそうだから」（50代女性／島根県）
「桜の名所として有名で春らしさを感じられるためです。歴史ある雰囲気もあり落ち着いて散策できそうだと感じます」（20代男性／静岡県）
「お堀 × 桜 × 城跡の組み合わせが素晴らしいから」（50代男性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)