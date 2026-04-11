かつて「吉田あかり」の名前で活動していたタレントの幸田あかりさんのFLASHデジタル写真集「幸田あかり 消せない記憶」「幸田あかり 消えないぬくもり」がリリースされました。



【写真】「春っぽく、ヘルシーでgirlyなイメージです」とXでコメントした幸田あかりさん

グラビアファンなら誰もが知るあのコ。改名後、3年ぶりとなるグラビア復帰直後から圧倒的な美貌とスタイルで多くのファンを魅了する幸田さん。 FLASHでは19歳以来となる撮り下ろしとなった「消せない記憶」。以前から大人びた雰囲気を纏う存在でしたが、年齢を重ねてより柔らかく、よりしなやかに…。ブランクを微塵も感じさせない一挙手一投足は見るもの全てを魅力します。彼女にしか表現できないグラビアをお楽しみください。「消えないぬくもり」では、モデルや俳優、バラエティでの活躍を重ねることで身につけた表現力を存分に発揮。大人っぽい水着やランジェリーに身を包み、抜群のボディラインをこれでもかと披露。思わず息を呑む美しさに酔いしれて！



FLASHに登場した幸田さんは、新たなスタートにふさわしい、大人びた水着姿を披露しています。幸田さんはXで、「普段あまりない甘々な雰囲気です♪」「春っぽく、ヘルシーでgirlyなイメージです 皆さん是非、ご覧ください！」と投稿し、オフショットを公開しています



【幸田あかりさんプロフィール】

こうだあかり 22歳 2004年1月2日生まれ 東京都出身 T160 2017年、13歳でモデルとして芸能界デビュー。ファッション誌「JELLY」のモデルを務めた。女優としても活動し、2021年、映画『ペテロの帰り道』で主演。４月24日〜29日に新宿眼科画廊スペース地下で上演される舞台「白さげないで、赤あげる。」に出演予定。最新情報は、公式X(@akari_koda_)、公式Instagram(@akari_koda_)