44年以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したら、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、加給年金も受けられるの？

44年以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したら、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、加給年金も受けられるの？