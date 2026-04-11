「マジでえぐいな」「さすがの決定力」３戦２発！ドイツで奮闘する怪物日本人FWの鮮烈弾にSNS驚嘆！「あの体勢から逆はすごい！」
現地４月10日に開催されたブンデスリーガ２部の第29節で、福田師王が所属するカールスルーエはビーレフェルトとホームで対戦。４−１で快勝を飾った。
この一戦で、ダメ押しとなる４点目を奪ったのが、76分から途中出場した福田だ。
左サイドからきたパスを引き付けて振り抜き、正確なシュートをファーサイドに流し込んでみせた。
この今シーズン３点目に、ファンも注目。SNS上では次のような声が上がった。
「頑張ってますね！」
「ナイスゴール」
「さすがの決定力」
「あの体勢から逆はすごい！ 体捻りながらよくコントロールされてる！」
「決定力えぐい。ポジショニングも体幹も完璧で、あとは流し込むだけだったな」
「マジでえぐいな。ポジショニング良すぎて体幹の強さで押し込むの完璧すぎ」
「ポジショニングも最高だったし、体幹の強さを活かした冷静なシュート、さすがだね！」
これで、ここ３試合で２ゴール。神村学園時代は「怪物FW」と評され、Jリーグを経由せずにドイツへ渡った22歳が、存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】際立つ決定力！22歳の日本人FWがドイツで今季３点目
この一戦で、ダメ押しとなる４点目を奪ったのが、76分から途中出場した福田だ。
左サイドからきたパスを引き付けて振り抜き、正確なシュートをファーサイドに流し込んでみせた。
この今シーズン３点目に、ファンも注目。SNS上では次のような声が上がった。
「ナイスゴール」
「さすがの決定力」
「あの体勢から逆はすごい！ 体捻りながらよくコントロールされてる！」
「決定力えぐい。ポジショニングも体幹も完璧で、あとは流し込むだけだったな」
「マジでえぐいな。ポジショニング良すぎて体幹の強さで押し込むの完璧すぎ」
「ポジショニングも最高だったし、体幹の強さを活かした冷静なシュート、さすがだね！」
これで、ここ３試合で２ゴール。神村学園時代は「怪物FW」と評され、Jリーグを経由せずにドイツへ渡った22歳が、存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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