カンテレ朝の人気情報番組「よ〜いドン！」（関西ローカル、月〜金曜前9・50）の音楽イベント「よ〜いドン！歌謡祭」が11日、大阪・オリックス劇場で行われた。

番組MCの円広志（72）がトップバッターで登場。「ハートスランプ二人ぼっち」を歌いながら、客席を縫うようにステージに向かうと満員の客席は一気にヒートアップした。

さらに、火曜レギュラーの松本伊代（60）が、ミニのドレスでヒット曲「センチメンタル・ジャーニー」を披露。ピンクの法被を着た“親衛隊”も「伊予ちゃ〜ん！」と野太い声で声援を送り、オープニングから大盛り上がりとなった。

同番組は2008年6月にスタートした長寿番組で、歌謡イベントが行われるのは6年半ぶり。番組が始まった時からMCをつとめ、街ブラのロケにも出る円は、約2500人で埋め尽くされた客席に「本当に心からありがとうございます。胸がいっぱいです。皆さんのおかげで18年間（番組を）続けることができています」などと感謝。「番組に少しでも映ったことがある人？」と問いかけ、ちらほら上がる手に「僕の目標は2人に1人が“番組に映ったことがある”と言ってもらえるようにすること」ときっぱり誓い大きな拍手が起こった。

“相棒”でもある月亭八光（48）が「僕は最後、歩けなくなって車いすに乗った円さんを押しながらロケします」と忠誠心を誓ったかと思えば「そして番組の最後は、この番組が終わる時は…夕日が沈む南港に円さんを車いすごと落とします」とボケて爆笑をかっさらった。

同歌謡祭には天童よしみ（71）、秋川雅史（58）、辰巳ゆうと（28）も出演した。