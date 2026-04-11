【ワシントン＝栗山紘尚】米紙ニューヨーク・タイムズは１０日、イランがホルムズ海峡に敷設した機雷の一部について、行方を特定できなくなっていると報じた。

米国のトランプ大統領が要求している海峡の開放が進まない要因となっているという。

米政府当局者の話として伝えた。報道によると、イランは、米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦が始まった直後の３月、小型船を用いて機雷を敷設した。ただ、イランが全ての機雷の敷設場所を記録していたかどうかは不明で、一部の機雷は漂流している可能性もあるという。敷設は無計画で、イランは機雷を迅速に除去する能力を持っていないとも指摘している。

イラン当局は今月８日、機雷に接触する可能性があるとして、ホルムズ海峡の南側を「危険区域」に指定し、航行する船舶はイランの指定するルートを通るよう促していた。機雷の行方を特定できない状況が続けば、船舶の安全を確保することが難しく、通航量が回復しない恐れがある。

トランプ米政権は、世界経済に影響を与えるホルムズ海峡の開放を重視しており、戦闘終結に向けたイランとの協議でも焦点となる見通しだ。