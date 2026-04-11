フィギュアスケート男子の五輪連覇者でプロとして活動する羽生結弦さん（31）が11日、宮城・セキスイハイムアイスアリーナで単独公演「YUZURU HANYU REALIVE an ICE STORY project」の初日公演を行った。

自らが出演・制作総指揮となり、これまで生み出してきたプログラムたちをもう一度生きた存在として立ち上げる、その日限りのLIVE。

第1部では映像とともに「MEGALOVANIA」「Mass Destruction ―Reload―」「Otonal（秋によせて）」「鶏と蛇と豚」「あの夏へ」「Utai 4 〜Reawakening」「SEIMEI」の多ジャンル7曲を完遂した。

第2部では大画面に写し出されたアニメーションと連動する形でストーリー仕立てで舞う新たな演出も披露。最後には「To be Continued ICE STORY 4TH『WHITE…』」と次なる新章への予告もあった。羽生さんは「またICE STORY 4THでお会いできることを楽しみにしています」と語った。